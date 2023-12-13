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ميقاتي: ما يشغل بالنا هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية لدواع اقتصادية بغالبيتها

Lebanon 24
13-12-2023 | 06:13
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ميقاتي: إن التحديات التي نواجهها جراء هذا النزوح تتجاوز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتطال الأمن المجتمعي واهتزاز التركيبة الديمغرافية الحساسة لجهة تجاوز عدد الولادات السورية الولادات اللبنانية وارتفاع نسبة الجريمة واكتظاظ السجون
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