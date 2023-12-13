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ميقاتي: ما يبعث على القلق أن أكثرية النازحين الجدد هم من فئة الشباب فيما الجيش والقوى الأمنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر والذي يهدد استقلاليتنا الكيانية

Lebanon 24
13-12-2023 | 06:13
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