ميقاتي: ما يبعث على القلق أن أكثرية النازحين الجدد هم من فئة الشباب فيما الجيش والقوى الأمنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر والذي يهدد استقلاليتنا الكيانية

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