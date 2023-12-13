ميقاتي: لم يعُد باستطاعة لبنان تحمل عبء النزوح وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم في هذا الملف وهم في الأصل شركاء في المسؤولية عن وصوله إلى هذا الوضع الذي نرزح تحته

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