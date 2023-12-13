ميقاتي: لن نبقى مكتوفي الأيدي ونتلقى الازمات المتتالية وأن يعتبرنا البعض مشاريع اوطان بديلة بل سننقذ وطننا وسنحصّن انفسنا لاننا أصحاب الحق أولاً وأخيراً في العيش بوطننا بعزة وكرامة

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