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قصف مدفعي للعدو الصهيوني استهدف اطراف بلدات الجبين وطيرحرفا ويارين وعيتا الشعب والضهيرة والبستان

Lebanon 24
13-12-2023 | 08:30
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