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"الجزيرة" نقلاً عن مصادر فلسطينية: شهيد ثامن بجنين بعد الإعلان عن استشهاد الشاب قسام زيدان من جبل أبوظهير برصاص الاحتلال
Lebanon 24
13-12-2023
|
08:46
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