رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: مصرّون على التمديد للعماد جوزاف عون لأننا نعلم أنه على الرغم من الانهيار في الدولة استطاع تأمين الحد الأدنى لتسيير شؤون الجيش

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