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الخارجية الأميركية: العقوبات على مسؤولي حماس تمت بالتنسيق مع المملكة المتحدة التي تفرض في نفس الوقت عقوبات على أعضاء بالحركة (الجزيرة)

Lebanon 24
13-12-2023 | 10:45
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