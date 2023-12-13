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رئيس بلدية سديروت لوزير الدفاع الإسرائيلي خلال وجوده بالمدينة: السكان يفتقدون الأمان ولن يعودوا حتى يشعروا به (الجزيرة)

Lebanon 24
13-12-2023 | 10:46
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