Advertisement

أخبار عاجلة

وزيرة الخزانة الأميركية: حرب الشرق الأوسط يمكن أن يكون لها تأثير على الاقتصاد العالمي إذا اتسع نطاقها

Lebanon 24
13-12-2023 | 11:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة المالية الهندية: صراع إسرائيل وغزة دليل على التحديات التي تواجه الممر الاقتصادي المدعوم من واشنطن بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (الجزيرة)
lebanon 24
13/12/2023 22:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية: استهداف 13 فرداً وهيئة مسؤولة عن تمويل الحوثيين من خلال بيع سلع إيرانية مدعومة من الحرس الثوري (الشرق)
lebanon 24
13/12/2023 22:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: القوات الأميركية في الشرق الأوسط تعرّضت لـ 74 هجوماً منذ 17 تشرين الأول
lebanon 24
13/12/2023 22:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الصيني: باب العلاقات الأميركية الصينية لا يمكن إغلاقه (الشرق)
lebanon 24
13/12/2023 22:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:00 | 2023-12-13
14:59 | 2023-12-13
14:56 | 2023-12-13
14:52 | 2023-12-13
14:45 | 2023-12-13
14:09 | 2023-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24