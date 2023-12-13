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مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي لـ"سكاي نيوز": سندمر "حماس" وهناك إجماع على ذلك في إسرائيل

Lebanon 24
13-12-2023 | 11:21
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