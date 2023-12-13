Advertisement

أخبار عاجلة

مندوب قطر أمام المنتدى الدولي للاجئين: نشدد على المساعدة الملحة لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني

Lebanon 24
13-12-2023 | 11:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: إقتصاد لبنان يرزحُ تحت أعباء هائلة من بينها ضغط وجود ملايين النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين
lebanon 24
13/12/2023 22:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف وضمان حماية المدنيين والعمل على التوصل إلى حل عادل ودائم يحترم حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته ويضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القانون الدولي
lebanon 24
13/12/2023 22:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال المنتدى العالمي للاجئين في سويسرا: ينعقد لقاؤنا اليوم في ظروف بالغة الحزن والقهر ونحن نشهد الأزمة الإنسانية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والتهديد بتهجيرهم
lebanon 24
13/12/2023 22:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقبوا بعد قليل كلمة مباشرة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال المنتدى العالمي للاجئين في سويسرا
lebanon 24
13/12/2023 22:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:00 | 2023-12-13
14:59 | 2023-12-13
14:56 | 2023-12-13
14:52 | 2023-12-13
14:45 | 2023-12-13
14:09 | 2023-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24