"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الاول وحتى الآن بلغ 444 جندي وضابط من بينهم 82 جندي من لواء غولاني و103 من رتبة نقيب وما فوق

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