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"نيوز ويك" عن ضابط إسرائيلي رفيع: تلقينا انتقادات أميركية لمجرّد حديث الإعلام عن استهداف متعمّد لمواقع بها مدنيون

Lebanon 24
13-12-2023 | 12:21
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