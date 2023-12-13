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"نيوز ويك" عن ضابط أميركي رفيع: إدارة بايدن تدعم هدف الحرب بالقضاء على "حماس" لكنها غير مرتاحة لطريقة تحقيق ذلك

Lebanon 24
13-12-2023 | 12:33
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