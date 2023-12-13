Advertisement

أخبار عاجلة

هنية: شهدنا أخيرا مواقف غربية لافتة بشأن العدوان على غزة سيكون لها تأثيراتها على المدى القريب والبعيد

Lebanon 24
13-12-2023 | 12:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: شهدنا بالفعل امتداد ما يحدث في غزة إلى الضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا والعراق واليمن
lebanon 24
13/12/2023 22:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: تحدثنا مع نظرائنا الإسرائيليين مرات عدة بشأن مستقبل غزة ولا نعرف كيف سيكون الحكم بعد المعارك (الجزيرة)
lebanon 24
13/12/2023 22:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة تحاول فرض رؤيتها بشأن مستقبل أهالي غزة بعد فشل العدوان الإسرائيلي على القطاع
lebanon 24
13/12/2023 22:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: سكوت الدول الغربية عما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي سيكون له تأثير على مصالح تلك الدول في المنطقة
lebanon 24
13/12/2023 22:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:00 | 2023-12-13
14:59 | 2023-12-13
14:56 | 2023-12-13
14:52 | 2023-12-13
14:45 | 2023-12-13
14:09 | 2023-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24