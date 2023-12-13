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بايدن: زعماء العالم في مؤتمر "كوب 28" توصلوا لنقطة تاريخية عبر الالتزام بالانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري الذي يعرض كوكبنا للخطر

Lebanon 24
13-12-2023 | 13:52
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