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أكسيوس: إدارة بايدن قلقة إثر وثيقة سرية للجيش الإسرائيلي بشأن أمر لبن غفير بعدم اعتقال المستوطنين العنيفين
Lebanon 24
13-12-2023
|
15:17
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