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تجدد الاشتباكات بين الجيش الاسرائيلي ومقاومين فلسطينيين في الحي الشرقي لمدينة جنين (الجزيرة)

Lebanon 24
13-12-2023 | 15:39
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