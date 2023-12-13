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استهداف القاعدة العسكرية الأميركية في حقل كونيكو شمال دير الزور للمرة الثانية في أقل من ساعة (الميادين)

Lebanon 24
13-12-2023 | 16:33
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