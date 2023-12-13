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البيت الأبيض: واشنطن عبّرت لإسرائيل عن مخاوف حيال سقوط ضحايا مدنيين في قطاع غزة

Lebanon 24
13-12-2023 | 17:11
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