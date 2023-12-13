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الهلال الأحمر الفلسطيني: بلاغ عن إصابات حرجة إثر قصف في الحي الشرقي بجنين

Lebanon 24
13-12-2023 | 17:23
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