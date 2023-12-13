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نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية ل"سكاي نيوز عربية": نتفهّم رغبة الكثير من الدول لإنهاء الحرب في غزة

Lebanon 24
13-12-2023 | 17:25
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