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قصف مدفعي إسرائيلي مكثّف على المناطق الشمالية من محافظة خانيونس جنوب القطاع

Lebanon 24
13-12-2023 | 18:51
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