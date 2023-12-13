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بايدن: شعب إسرائيل يخوض معركة ضد الإرهابيين وينتظر مساعدتنا لكن الجمهوريين بالكونغرس لن يتحركوا للمساعدة

Lebanon 24
13-12-2023 | 19:36
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