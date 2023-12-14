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تقييم استخباراتي أميركي: نصف القنابل جو-أرض التي ألقتها إسرائيل على غزة كانت غير موجهة (العربية)
Lebanon 24
14-12-2023
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