Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري إلى 116

Lebanon 24
14-12-2023 | 00:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"العربية" نقلاً عن إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 46 منذ بدء العملية البرية في غزة
lebanon 24
14/12/2023 15:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 36 (العربية)
lebanon 24
14/12/2023 15:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن عن ارتفاع عدد القتلى بين جنوده إلى 104 منذ بداية التوغل البري في قطاع غزة
lebanon 24
14/12/2023 15:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 102 منذ بداية التوغل البري (الجزيرة)
lebanon 24
14/12/2023 15:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:16 | 2023-12-14
07:59 | 2023-12-14
07:56 | 2023-12-14
07:48 | 2023-12-14
07:36 | 2023-12-14
07:14 | 2023-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24