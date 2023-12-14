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دوي انفجار في محيط مخيم جنين وسط تجدد الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال (الجزيرة)

Lebanon 24
14-12-2023 | 02:59
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