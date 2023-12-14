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حسن فضل الله من أمام المجلس النيابي: منفتحون على جميع السيناريوهات سواء التمديد او التعيين لأن الجيش المؤسسة الجامعة ونحن من المساهمين في منع الفراغ

Lebanon 24
14-12-2023 | 03:53
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