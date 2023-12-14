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وسائل إعلام إسرائيلية: إخلاء 5 جنود "إسرائيليين" بعد إصابتهم خلال الاشتباكات في جنين بالضفة الغربية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
14-12-2023 | 03:57
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