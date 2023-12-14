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بوتين: روسيا جمعت من قدراتها ومرونتها في مجال الاقتصاد وكذلك في مجال الأمن ما مكنها أيضا من مواجهة العقوبات

Lebanon 24
14-12-2023 | 04:20
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