الهيئة العامة لمجلس النواب بدأت في هذه الأثناء مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 المتعلق بوضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة

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