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بوتين: لم نغير أهدافنا في أوكرانيا ويبدو أن المساعدات الأجنبية تنفد لديها

Lebanon 24
14-12-2023 | 04:30
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