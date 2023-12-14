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منظمات حقوقية في غزة: إسرائيل تمارس أبشع أنواع الجرائم بدعم من دول تدعي أنها حامية للقانون الدولي (الجزيرة)

Lebanon 24
14-12-2023 | 04:36
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