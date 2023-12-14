أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9288 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرق والعمالة في لبنان معدلا

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