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النائب جورج عدوان: الاتصالات مستمرّة مع الكتل وتوصلنا إلى صيغة موحّدة لقطع الطريق على العرقلة وتأخير التسريح بات محسوماً أنّه سيحصل

Lebanon 24
14-12-2023 | 06:36
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