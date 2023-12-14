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وصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى أبو يوسف النجار بعد استهداف إسرائيلي لمنزل بمخيم يبنا وسط رفح جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
14-12-2023 | 07:48
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