المقاومة الإسلامية: إستهدف ‌‏مجاهدونا بعد ظهر ‌‏يوم الخميس ثكنة ‏يفتاح (بلدة قدس اللبنانية المحتلة) وتجمعاً لجنود وآليات الإحتلال الإسرائيلي في محيطها بالأسلحة ‌‏المناسبة وأوقعوا إصابات مؤكدة

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