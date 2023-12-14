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الحكومة الإسرائيلية: وزير الدفاع بحث مع مستشار الأمن القومي الأميركي عودة الإسرائيليين إلى منازلهم على الحدود اللبنانية (الحدث)

Lebanon 24
14-12-2023 | 09:21
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