Advertisement

أخبار عاجلة

مكتب الرئيس التركي: أردوغان أبلغ الرئيس الأميركي أن هجوم إسرائيل المطوّل على غزة سيكون له عواقب سلبية على العالم

Lebanon 24
14-12-2023 | 13:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة التركية: أردوغان بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على غزة
lebanon 24
15/12/2023 00:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتانياهو تحدث اليوم الأحد هاتفيا مع الرئيس الأميركي جو بايدن
lebanon 24
15/12/2023 00:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة التركية: أردوغان بحث مع الرئيس المصري انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في غزة
lebanon 24
15/12/2023 00:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة الرئيس الأميركي: حل الدولتين هو الأفضل للفلسطينيين والإسرائيليين
lebanon 24
15/12/2023 00:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:47 | 2023-12-14
17:45 | 2023-12-14
17:38 | 2023-12-14
17:37 | 2023-12-14
17:24 | 2023-12-14
17:18 | 2023-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24