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"نيويورك تايمز" عن مسؤولين: إدارة بايدن أبلغت إسرائيل بضرورة إنهاء الحرب خلال 6 أسابيع

Lebanon 24
14-12-2023 | 14:00
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