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البيت الأبيض: سوليفان تحدث مع مسؤولين إسرائيليين حول إمكانية الانتقال من العمليات العالية الشدة في غزة إلى العمليات المنخفضة الشدة في المستقبل القريب

Lebanon 24
14-12-2023 | 14:13
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