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أخبار عاجلة
غانتس: إسرائيل ستفرض سيطرتها الأمنية في غزة مهما تطلب الأمر
Lebanon 24
14-12-2023
|
14:16
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