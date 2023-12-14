Advertisement

أخبار عاجلة

واشنطن تُرحّب بقرار فتح مفاوضات إنضمام أوكرانيا للإتّحاد الأوروبيّ وتصفه بـ"التاريخي" (العربية)

Lebanon 24
14-12-2023 | 16:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القوات الروسية تعلن تحقيق "تقدم كبير" في جنوب أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
15/12/2023 00:54:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" عن وسائل إعلام فلسطينية: زعيما "حماس" و"الجهاد" يبحثان المفاوضات بشأن صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل
lebanon 24
15/12/2023 00:54:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" عن مصادر أمنية إسرائيلية: قطر تقود مفاوضات مع حماس لإطلاق سراح رهائن مدنيين إضافيين
lebanon 24
15/12/2023 00:54:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يرى أن "كارثة" غزة لا تقارَن بأوكرانيا
lebanon 24
15/12/2023 00:54:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:47 | 2023-12-14
17:45 | 2023-12-14
17:38 | 2023-12-14
17:37 | 2023-12-14
17:24 | 2023-12-14
17:18 | 2023-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24