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"إيكونوميست": التعبئة المستمرة لـ360 ألف جندي في الاحتياط بدأت في إجهاد الاقتصاد الإسرائيلي

Lebanon 24
14-12-2023 | 16:50
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