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مسؤول أميركي رفيع: ناقشنا مع الإسرائيليين نظرتهم لبدائل دولة فلسطينية ونقاشاتنا مستمرة معهم وهي صريحة وبناءة

Lebanon 24
14-12-2023 | 17:38
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