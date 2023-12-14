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الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثة أحد المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
14-12-2023
|
23:37
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