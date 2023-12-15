Advertisement

أخبار عاجلة

"العربية" نقلاً عن أ ف ب: الأسيرة التي أعلن الجيش الإسرائيلي انتشال جثتها من غزة فرنسية الجنسية

Lebanon 24
15-12-2023 | 00:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"العربية" نقلاً عن إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 46 منذ بدء العملية البرية في غزة
lebanon 24
15/12/2023 09:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" نقلاً عن إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يدمر منصة لإطلاق صواريخ مضادة للدروع جنوب لبنان
lebanon 24
15/12/2023 09:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" نقلاً عن تايمز أوف إسرائيل: ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 306 منذ بداية الحرب
lebanon 24
15/12/2023 09:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أمرٌ يتعلّق بـ"الحزب"... هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيليّ قبل قليل
lebanon 24
15/12/2023 09:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:44 | 2023-12-15
01:43 | 2023-12-15
01:36 | 2023-12-15
01:31 | 2023-12-15
01:18 | 2023-12-15
00:57 | 2023-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24