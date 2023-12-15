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المساعد الأمني لمحافظ سيستان وبلوشستان في إيران: استشهاد 12 شرطياً في هجوم إرهابي ليلاً على مقر قيادة الشرطة في مدينة راسك (الميادين)

Lebanon 24
15-12-2023 | 00:52
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