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هيئة البث الإسرائيلية: اشتباكات بين جنود الجيش الإسرائيلي ومسلحين شرق رفح جنوبي قطاع غزة

Lebanon 24
15-12-2023 | 02:25
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